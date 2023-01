Christine Majerus denkt aan stoppen na Olympische Spelen 2024

Christine Majerus (SD Worx) is al bezig met het einde van haar carrière. De 35-jarige Luxemburgse speelt met de gedachte om na de Olympische Spelen van 2024 in Parijs te stoppen met wielrennen. “Het is goed als je zelf het moment van stoppen kan bepalen”, zegt Majerus.

“Ik denk dat ik een best mooie carrière heb gehad en dat ik heb geprobeerd om op niveau te blijven en mijn best te doen voor de ploeg”, aldus de dertienvoudig (!) Luxemburgs kampioene op de weg tegen Cyclingnews. “Ik heb nog een klein persoonlijk doel, en dat is om de Spelen van 2024 in Parijs te halen.”

Majerus heeft bij het Nederlandse SD Worx, waar ze al sinds 2014 rijdt, nog een contract tot en met 2024. “Het zou mooi zijn om mijn loopbaan af te sluiten op die Olympische Spelen. Dan denk ik dat ik genoeg aan de wielerwereld heb gegeven”, geeft ze aan.

Teammanager Danny Stam kent de kwaliteiten van Majerus als geen ander. “Iedereen weet dat we altijd praten over de winnaars, maar dat is nooit mogelijk zonder rensters als Christine. Ze is een van de sleutelfiguren voor onze zeges”, aldus Stam. “Dat is een groot compliment voor jaar als renster en als persoon. Daar wil ik haar voor bedanken.”