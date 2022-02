Christina Schweinberger laatste aanwinst Plantur-Pura

Plantur-Pura heeft de selectie voor 2022 compleet. De Belgische ploeg verwelkomt op haar sociale media Christina Schweinberger. De 25-jarige Oostenrijkse zou komend seizoen aanvankelijk uitkomen voor Multum Accountants Ladies, maar kiest nu toch voor Plantur-Pura.

De reden van de late overstap is nog onbekend. Schweinberger reed in oktober naar een tweede plaats in de Grote prijs Beerens (1.2), waar ze verslagen werd door Thalita de Jong. Twee dagen nadien eindigde ze als vierde in Binche-Chimay-Binche. In 2020 en 2021 verdedigde ze de kleuren van Doltcini-Van Eyck-Proximus, de twee jaren daarvoor kwam ze uit voor Health Mate-Cyclelive.

Bij Plantur-Pura, dat dezelfde eigenaren heeft als Alpecin-Fenix en vertegenwoordigd wordt door Philip Roodhooft, treft Schweinberger onder meer Ceylin del Carmen Alvarado, Sanne Cant en Puck Pieterse. Het team bestaat voor een groot deel uit veldrijdsters van verschillende crossploegen. Vergeleken met vorig jaar is de selectie flink uitgebreid.

Herzlich willkommen, Christina! We're excited to announce the latest addition to our 2022 squad: Christina #Schweinberger! 🇦🇹🙌 pic.twitter.com/efmSVxGyh2 — Plantur-Pura Cycling Team (@PlanturPura) February 9, 2022