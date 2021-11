Christian Prudhomme herkozen als voorzitter AIOCC

Christian Prudhomme, wedstrijddirecteur van de Tour de France, is herkozen als voorzitter van de Internationale Vereniging van wedstrijdrganisatoren (AIOCC). De 61-jarige Fransman bekleedt de functie al sinds 2008 toen hij Victor Cordero opvolgde. Ook werd een nieuwe Raad van Bestuur gekozen.

Prudhomme werd vandaag tijdens de Algemene Vergadering van de AIOCC voor de komende vier jaar benoemd als voorzitter. “Ik ben trots op het vertrouwen dat de leden van de AIOCC, de stem van de organisatoren, opnieuw in mij stelden. Onze eenheid is belangrijk, net als de eenheid van de wielerwereld, die het mogelijk heeft gemaakt dat de meeste koersen in 2020 en 2021 konden plaatsvinden. Iedereen heeft samengewerkt.”

“We zullen met kracht en overtuiging het werk voortzetten dat we al enkele jaren doen om de taak van de organisatoren, die gevarieerd is en zich niet beperkt tot het sportieve aspect, beter uit te leggen”, aldus Prudhomme. “Ik geloof sterk in de wielerpiramide. Je hebt een brede basis nodig. Met de nieuwe Raad van Bestuur hebben we de wil om meer te doen voor de wedstrijden van de andere leden, om hen te steunen, aan te moedigen en hun vragen te beantwoorden.”