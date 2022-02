Chris Lawless: “Ik wil klassiekers rijden met Peter Sagan”

Chris Lawless heeft in een gesprek met DirectVelo laten weten dat hij graag een aantal klassiekers met Peter Sagan wil rijden. De Brit van TotalEnergies wil daarnaast een constanter seizoen rijden in 2022. “Hopelijk zullen de resultaten dan komen.”

Lawless is goed aan seizoen begonnen. Hij eindigde als derde in de Classica Comunitat Valenciana en als zesde in de openingsetappe van de Ster van Bessèges. “Het is een totaal andere start dan vorig jaar. Ik had een lange winter, mijn laatste koers was eind augustus. Ik had dus een lange voorbereiding voor dit nieuwe seizoen, ik ben vroeg beginnen trainen. Dit lijkt te hebben gewerkt aan het begin van het seizoen.”

De winnaar van de Tour de Yorkshire 2019 vertelde ook over de afgelopen twee seizoenen. “Het is moeilijk geweest met het gebrek aan koersen. Ik ben blijven geloven in mezelf en ben dan ook blij dat ik terug mijn goede niveau heb”, aldus Lawless. “Ik hoop nu dat ik dit een heel jaar kan volhouden. Ik wil constant kunnen zijn doorheen het hele seizoen, hopelijk zullen de resultaten dan komen.”

Verder heeft de Brit ook ambities in de klassiekers in 2022. “Ik zou er graag een paar rijden met Peter (Sagan,red.). Het is een groot doel voor mij, ik hoop dat het zal lukken. Het zit erin”, sloot hij af.

3e place pour Chris Lawless ! 🥉

Chris takes the third place ! 👏#ClàssicaCV1969 pic.twitter.com/RfGLyXjv6f — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) January 23, 2022