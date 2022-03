Chris Lawless breekt sleutelbeen bij val in Grand Prix de Denain

Chris Lawless zal met weinig plezier terugdenken aan de Grand Prix de Denain. De 26-jarige Brit van TotalEnergies kwam in de Franse eendagsklassieker ten val en brak daarbij zijn sleutelbeen.

Lawless, die in het verleden uitkwam voor Team Sky, begon zijn tweede seizoen in Franse loondienst met een derde plaats in de Spaanse sprintkoers Clàssica Comunitat Valenciana 1969. Vervolgens werd hij ook zesde in de openingsetappe van de Ster van Bessèges, maar in de daaropvolgende wedstrijden noteerde hij veel DNF’jes.

De rappe Lawless zal de komende weken niet in actie komen. Het is nog onduidelijk wanneer hij weer rugnummer kan opspelden.

Mauvaise nouvelle pour Chris 😔 Victime d’une chute, notre coureur souffre d’une fracture de la clavicule. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement 🙏 Victim of a crash, Chris Lawless suffers from a broken collarbone. Get well soon Chris. pic.twitter.com/bDDLnrJhJP — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) March 17, 2022