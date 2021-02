Chris Froome na nieuwe test in UAE Tour: “Het gaat steeds beter”

Chris Froome kwam vandaag als 42ste over de streep in de UAE Tour. De viervoudig Tourwinnaar moest op de flanken van Jebel Jais bijna twee minuten toegeven op ritwinnaar Jonas Vingegaard, maar wist toch lang zijn wagonnetje aan te haken in de favorietengroep.

De renner van Israel Start-Up Nation is dan ook tevreden na een nieuwe test bergop. “Dat ging vrij goed. We probeerden vandaag de koers te maken door enkele renners mee te sturen in de vroege ontsnapping. Omer Goldstein en Alex Dowsett zaten in de kopgroep en dat was goed. Zo kregen we vandaag toch wat meer actie.”

Froome probeerde op de slotklim van Jebel Jais zo lang mogelijk mee te gaan met de betere klimmers, maar moest enkele kilometers voor de top definitief afhaken. “Ik probeerde zo lang mogelijk aan te haken en de etappe te gebruiken als voorbereiding voor de aankomende wedstrijden. Ik wilde ook zo lang mogelijk bij Ben Hermans blijven.”

Puzzelstukjes

“Ik probeerde Ben te positioneren voor de finale”, aldus Froome, die in de Verenigde Arabische Emiraten zijn eerste koers betwist voor zijn nieuwe werkgever Israel Start-Up Nation. “Ik voel me steeds beter worden, al heb ik nog wel meer etappekoersen nodig. De hoop is er echter wel dat alle puzzelstukjes in elkaar zullen vallen.”