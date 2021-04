Chris Froome na dag in de vroege vlucht: “Ik heb er echt van genoten”

Een opvallende renner in de vlucht van de dag: Chris Froome. De viervoudig Tourwinnaar probeerde woensdag ook al mee te sluipen in een vroege vlucht, maar reed vandaag ook daadwerkelijk in de aanval. “Ik wilde vandaag de benen eens testen”, klonk het na afloop.

Op de flanken van de eerste klim van de dag, de Passo Castrin, wist Froome samen met Amanuel Ghebreigzabhier, Luis León Sánchez, Felix Großschartner, Hermann Pernsteiner, Nicolas Prodhomme, Nicolas Roche, Attila Valter en Márton Dina weg te rijden uit het peloton. De voorsprong van de vluchters liep op tot goed drie minuten.

Froome en co hadden echter nooit uitzicht op de ritzege en nog voor de laatste klim van de dag, de Boniprati, was de hergroepering een feit. De renner van Israel Start-Up Nation deed het vervolgens rustig aan en kwam uiteindelijk als 82ste, op 14:32 van ritwinnaar Pello Bilbao, over de streep. “Ik heb er wel echt van genoten”, reageert Froome.

Optimisme

“Het was van de Giro d’Italia van 2018 geleden dat ik nog eens in een kopgroep zat. De vluchtgroep ontstond na een lastige passage nadat heel wat renners probeerden weg te springen. Het is alleen wel heel erg jammer dat we nooit een grote voorsprong bijeen wisten te fietsen. Het was echter wel een goede ervaring om weer eens van voren te koersen.”

Froome hoopt, bijna twee jaar na een zware valpartij en ellenlange revalidatie, nog altijd terug te keren op het allerhoogste niveau. “Ik voel dat het langzaam de goede kant opgaat met de conditie. Ik ben best wel blij met hoe de benen nu aanvoelen.” De Brit, die komende maandag zal starten in de Ronde van Romandië, hoopt in de zomer op tijd klaar te zijn voor de Tour de France.