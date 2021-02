Chris Froome in UAE Tour in dienst van Ben Hermans

Chris Froome is de grootste naam binnen de selectie van Israel Start-Up Nation voor de UAE Tour, maar de viervoudig Tourwinnaar zal niet als kopman aantreden in de meerdaagse wielerkoers. “Froome is niet onze kopman, dat is Ben Hermans”, aldus ploegleider Eric Van Lancker.

“Zijn competitiedebuut was aanvankelijk voorzien in San Juan”, zo begint Van Lancker, die overigens zelf niet aanwezig is in het Midden-Oosten, in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Uiteindelijk bleek het geen ramp voor hem dat die race werd geannuleerd, want hij had de koers ook niet gehaald. Nu is Froome 100% hersteld.”

De 35-jarige Brit zal echter niet als kopman beginnen aan de UAE Tour. “Het is afwachten hoe zijn lichaam reageert op competitie”, aldus Van Lancker. “Hij zal zeker niet alles aan gort rijden in de UAE Tour. We leggen hem dan ook geen enkele druk op. Het is opbouwen. Naar de Ronde van Romandië, de Dauphiné en vooral de Tour de France.”

Israel Start-Up Nation rekent in de VAE vooral op Ben Hermans. “Aan Chris om Ben zo goed mogelijk bij te staan in de beklimmingen. Al kan hij zich in de tijdrit wel al een keer testen”, zo blikt Van Lancker vooruit. De selectie van Israel Start-Up Nation bestaat verder nog uit hardrijder Matthias Brändle, tijdrijder Alex Dowsett, Omer Goldstein en sprinters André Greipel en Rick Zabel.

Selectie Israel Start-Up Nation voor UAE Tour (21-27 februari)

Matthias Brändle

Alex Dowsett

Chris Froome

Omer Goldstein

André Greipel

Ben Hermans

Rick Zabel