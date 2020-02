Chris Froome: “Ik voel geen pijn, maar heb meer wedstrijden nodig” maandag 24 februari 2020 om 18:39

Bijna vier minuten na de binnenkomst van winnaar Caleb Ewan zagen we Chris Froome de finishstreep passeren op Hatta Dam. De viervoudig Tourwinnaar bleek in de tweede etappe van de UAE Tour niet in staat om een eerste peloton te volgen, maar de Brit is vooral blij dat hij weer wielrenner is na een langdurige revalidatieperiode.

“Ik voelde geen pijn tijdens de etappe, maar ik heb acht maanden niet gekoerst”, zo vertelt Froome in gesprek met Cyclingnews. “Ik heb gewoon meer wedstrijden nodig. Ik voel me echter wel goed en ben heel erg blij dat ik bezig ben aan mijn eerste wedstrijd van het seizoen. Ik ben tevreden over het gevoel en de benen.”

Froome moest passen op de voorlaatste klim van de dag, wist op karakter nog een keer aan te sluiten, maar liet het enkele kilometers voor Hatta Dam definitief lopen. “Ik probeerde vandaag te werken voor de ploeg en Eddie (Dunbar, red.). Hij is geweldig in vorm en we hopen Eddie aan een goed klassement te helpen.”

De viervoudig Tourwinnaar, die komende zomer voor een vijfde maal de Ronde van Frankrijk wil winnen, beseft dat hij nog een lange weg te gaan heeft om zijn oude niveau te bereiken. “De rechterzijde van mijn lichaam is nog niet zo sterk en ik moet nog enkele andere dingen verbeteren, maar het is al een stuk beter dan enkele maanden geleden.”