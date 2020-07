Chris Froome hervat seizoen in Route d’Occitanie maandag 20 juli 2020 om 14:33

Chris Froome hervat zijn seizoen van 1-4 augustus in de Route d’Occitanie. Dat meldt Cyclingnews. De kopman van Team Ineos, die na dit jaar vertrekt naar Israel Start-Up Nation, rijdt in aanloop naar de Tour de France in ieder geval nog het Critérium du Dauphiné (12-16 augustus).

Mogelijk rijdt Froome tussen de Route d’Occitanie en de Dauphiné ook nog de Tour de l’Ain (7-9 augustus). In dat geval zou hij daar Geraint Thomas al tegenkomen. De Welshman pakt in die Franse rittenkoers de draad weer op. Mogelijk worden de Britten vergezeld door Egan Bernal. De Colombiaan herbegint waarschijnlijk – net als Froome – in de Route d’Occitanie.

De kopmannen van Team Ineos rijden vervolgens alle drie de Dauphiné als laatste voorbereiding op de Tour de France. Van een aangewezen kopman is nog geen sprake. Die beslissing valt pas als het seizoen op gang is gekomen. “Alle drie hebben ze laten zien dat ze in staat zijn om de ploeg te leiden en klaar zijn om dat te doen”, klinkt het vanuit het team. “Een definitieve rolverdeling wordt tegen die tijd gemaakt, als er meer informatie is over het vormpeil en welke rolverdeling het best past bij de strategie.”