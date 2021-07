Chris Froome: “Heb een haat-liefderelatie met de Mont Ventoux”

Chris Froome keert vandaag terug op de Mont Ventoux. De laatste keer dat de Tour de France die klim opreed, was in 2016. U weet wel, die ene keer dat geletruidrager Froome rennend de Ventoux op ging. “Dat was een moment van totale chaos”, blikt Froome via zijn ploeg terug op die editie.

“De Mont Ventoux is een van de mythische en iconische beklimmingen van de Tour de France. Ik heb een haat-liefderelatie met de klim”, aldus de Brit, die inmiddels op 36-jarige leeftijd een anonieme Ronde van Frankrijk rijdt in dienst van Israel Start-Up Nation. Vijf jaar geleden was dat wel anders. Als kopman van Team Sky droeg hij het geel toen het peloton naar de Ventoux reed.

‘Hopelijk gaan we zoiets nooit meer zien’

“In 2016 lag de finish niet op de top. Door de hevige wind koersten we tot aan Chalet Reynard, maar de organisatie had er geen dranghekken meer kunnen plaatsen”, vertelt Froome over dat jaar. “Al het publiek was afgedaald tot aan de laatste klimkilometers, het was daardoor veel drukker door publiek dan gewoonlijk.”

“Samen met Richie Porte en Bauke Mollema was ik ten aanval getrokken, maar op iets meer dan een kilometer van de finish moest een motorrijder vanwege de grote mensenmassa voor ons in de remmen”, beschrijft hij. “Wij knalden op hem en een andere motorrijder reed tegen mijn fiets aan, die daardoor brak.”

“Het waren gekke taferelen. Ik wist dat ik niet onmiddellijk een nieuwe fiets zou krijgen en ik dacht: ik blijf hier niet staan. Ik moet door blijven gaan. Toen ben ik bergop in de richting van de finish gaan rennen, hopend dat ik snel een reservefiets zou krijgen. Dat gebeurde uiteindelijk, maar die hele situatie was een moment van totale chaos. En hopelijk iets dat we nooit meer gaan zien.”

Winnen in het geel

Naast de beruchte rit waar hij een stukje te voet moest, bewaart Froome ook goede herinneringen aan de ‘Reus van de Provence’. “In 2013 won ik er op Quatorze juillet (de Franse feestdag, red.) in de gele trui”, kijkt hij terug. “Ik wist na die ritzege dat alleen grote tegenslagen mij de eindzege konden ontnemen. Dat jaar won ik ook mijn eerste Tour.”

Deze Tour speelt hij geen rol van betekenis in de strijd om het geel. “Persoonlijk sta ik nog steeds in overlevingsmodus”, geeft hij aan. “Ik ben nog steeds aan het herstellen van de blessures die ik opliep bij de valpartijen in de eerste week. Maar ik kijk er naar uit om terug te keren op de Mont Ventoux. Het is een speciale plek voor de Tour de France.”