Chris Froome: “Covid heeft een zware impact gehad op mijn lichaam”

Chris Froome had in 2022 flink wat last van zijn coronabesmetting. De Brit vertelt in een video op YouTube hoe hij met veel minder energie op de fiets zat en zijn testwaarden zwaar gezakt zijn. “Covid heeft een zware impact gehad op mij.”

Froome post al een tijdje regelmatig video’s op zijn eigen kanaal op YouTube. De oud-winnaar van de Tour de France heeft nu een video online geplaatst waar hij teruggeblikt op 2022 en uitkijkt naar het volgende seizoen. “Sinds de coronabesmetting (in de Tour, red.) heb ik niet meer met veel energie op de fiets gezeten. Ook in de Vuelta voelde ik me drie weken lang zwak.”

Er is echter niet alleen gevoelsmatig een verschil. Uit een VO2max-test blijkt namelijk ook dat die waarde flink wat lager ligt dan dat dat vroeger het geval was. “Mijn VO2max bedraagt nu 72,1. In 2015 was dat nog 84,6. Dat heeft zeker te maken met Covid”, aldus Froome. “Daarnaast heeft Covid een zware impact op het hart. Gelukkig heb ik me onlangs kunnen laten testen in Israël.”

Froome: “Nu weer meer energie”

Een hoop van die problemen zijn nu echter weer van de baan. Froome zit weer op de fiets en kan uitkijken naar 2023. “Het voelt fantastisch om weer regelmatig te kunnen trainen. Ik heb weer meer energie op de fiets en ben minder traag.” Eerder deze week werd bekend dat Froome zijn seizoen zal aanvatten in de Santos Tour Down Under.