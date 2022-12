Chris Froome begint zijn seizoen met de Santos Tour Down Under

Chris Froome weet wat zijn eerste wedstrijd van 2023 zal worden. De viervoudig Tour de France-winnaar begint zijn seizoen in Australië, tijdens de Santos Tour Down Under (17 tot en met 22 januari). Dat liet hij weten in gesprek met het Tsjechische RoadCycling.

Over de rest van zijn programma kon Froome nog niet al te veel kwijt. Wel zei hij nog altijd te dromen van de Ronde van Frankrijk. “Ik heb een ideaal scenario in mijn hoofd, ik wil er klaar voor zijn”, aldus de 37-jarige Brit. “Maar ik zou ook graag nog eens terugkeren in de Giro d’Italia. We zullen zien.“

Froome geniet nog steeds van het leven als profwielrenner, vertelde hij. “Ik hou van het wielrennen, de trainingen, de teamspirit, het proces waarbij je het beste uit jezelf wilt halen. Ik ben nog steeds gemotiveerd. En ik ben nu weer helemaal gezond”, memoreerde hij aan zijn blessures, opgelopen bij een val in het Critérium du Dauphiné 2019, die hem lang parten speelden. De voorbije Tour de France toonde hij beterschap, met een derde plek op Alpe d’Huez als hoogtepunt. Niet lang daarna moest hij echter afstappen vanwege een coronabesmetting.

“Corona heeft me het afgelopen najaar parten gespeeld. Omdat ik astmatisch ben, kon ik een streep zetten door het tweede deel van mijn seizoen. Nadat ik aan het einde van het wielerjaar nog wel de Vuelta reed, heb ik drie weken pauze genomen. Nu ben ik weer aan het trainen”, aldus de renner van Israel-Premier Tech.