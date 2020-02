Chloé Dygert in recordtijd naar wereldtitel op achtervolging zaterdag 29 februari 2020 om 19:06

Chloé Dygert heeft in Berlijn haar derde WK-titel binnengesleept op de individuele achtervolging. In de kwalificatie én de finale reed ze bovendien een wereldrecord. Eerder won de Amerikaanse al goud op de ploegenachtervolging.

Dygert werd al meermaals wereldkampioene op de baan, maar pakte vijf maanden op de weg ook de wereldtitel tijdrijden (vóór Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten). Op de individuele achtervolging stond de teller intussen op twee titels en een derde lag in de lijn der verwachting. Belangrijke tegenstand kon ze verwachten van Ashlee Ankudinoff, die vorig jaar de regenboogtrui voor zich opeiste en de thuisrijdsters Lisa Klein, Franziska Brauße en Lisa Brennauer.

Dygert startte al in de eerste heat, maar dat weerhield haar er niet van meteen een wereldrecord te rijden. De Amerikaanse had twee jaar geleden de standaard al op 3:20,060 gezet, maar dook daar vanmiddag met bijna drie seconden onder. Na drie kilometer zette ze de tijd stil op 3:17,283. Rensters als Ankudinoff, Klein, Brauße en Brennauer kwamen pas in de laatste heats in actie, maar konden geen van allen tippen aan de toptijd van Dygert.

Brennauer kwam nog het dichtst in de buurt; ze reed 3:18,320 en daarmee de tweede snelste tijd ooit. In de strijd om het goud nam de Duitse het op tegen Dygert, terwijl haar landgenotes Brauße en Klein zich plaatsten voor de bronzen finale.

Ook in de finale was Dygert een klasse apart. Ze dook al meteen onder de tussentijden van haar wereldrecord van eerder op de dag en zette de toptijd uiteindelijk nóg scherper op 3:16,937. Dat was voor Brennauer (3:23,229) te hoog gegrepen, waardoor de Duitse voor het thuispubliek naar het zilver reed. Met Brauße mocht nog een Duitse mee het podium op.

Individuele achtervolging – vrouwen

Chloé Dygert in 3:16,937

Lisa Brennauer in 3:23,229

Franziska Brauße in 3:24,284

4. Lisa Klein in 3:26,342

Ontwikkeling wereldrecord 3km individuele achtervolging 3:16,937: Chloé Dygert, 29-02-2020 in Berlijn (Dui)

3:17,283: Chloé Dygert, 29-02-2020 in Berlijn (Dui)

3:20,060: Chloé Dygert, 03-03-2018 in Apeldoorn (Ned)

3:22,269: Sarah Hammer, 11-05-2010 in Aguascalientes (Mex)

3:24,537: Sarah Ulmer, 22-08-2004 in Athene (Gri)