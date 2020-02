Chloé Dygert grote afwezige tijdens Europese wedstrijden woensdag 19 februari 2020 om 10:14

Chloé Dygert zal dit jaar niet te bewonderen zijn op de Europese wegen. De wereldkampioene tijdrijden koerst namelijk voor het Amerikaanse Sho-Air Twenty20 en die formatie past voor een UCI-licentie. “We hebben nu veel meer vrijheid als ploeg”, zo vertelt teammanager Nicola Cranmer aan Cyclingnews.

In Yorkshire werd de 23-jarige Dygert op een indrukwekkende manier wereldkampioen tijdrijden. De beloftevolle Amerikaanse bleek anderhalve minuut sneller dan Anna van der Breggen, terwijl titelverdedigster Annemiek van Vleuten aan de finish bijna twee minuten moest toegeven.

Dygert liet daarmee zien ook op Europese bodem te kunnen schitteren, maar de renster zal dit jaar een volledig Amerikaans programma afwerken. De hardrijdster zal zich dit seizoen focussen op tijdritten en baanwedstrijden. “Chloé richt zich op de Olympische Spelen van Tokio. Het is niet nodig om UCI-wedstrijden te rijden”, aldus Cranmer.

“We hebben nu als ploeg veel meer vrijheid, aangezien we niet gelieerd zijn aan de internationale wielerunie.” Sho-Air Twenty20 zal onder meer deelnemen aan de Tour of the Gila, de Cascade Cycling Classic en de Colorado Classic.