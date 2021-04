Chiara Consonni wint eerste editie Ronde de Mouscron

Chiara Consonni heeft maandag in België de Ronde de Mouscron. De 21-jarige Italiaanse van Valcar-Travel & Service was na een koers van 121 kilometer de beste in de eindsprint. Ze versloeg Jelena Erić (Movistar) en Maria Martins (Drops-Le Col).

Een massasprint moest de winnares bepalen in de Ronde de Mouscron (UCI 1.1) met start en finish in de Waalse stad Moeskroen. In de bochtige finale was het Consonni die in de laatste meters Erić passeerde en zo de overwinning opeiste. Consonni is de eerste naam op de erelijst. Vorig jaar werd de eerste editie van deze koers namelijk afgelast vanwege de coronacrisis.

Het is voor Consonni, de jongere zus van Simone Consonni van Cofidis, haar eerste zege van het seizoen. Vorig jaar werd ze onder meer derde in de GP de Plouay en tweede in de GP d’Isbergues. In 2019 brak de sprintster door met een ritzege in de Boels Ladies Tour.

Rentree Puck Moonen

Op de zesde plaats was Minke Bakker (Doltcini-Van Eyck Sport) de beste Nederlandse in de Ronde de Mouscron. Arianna Pruisscher (S-Bikes-Doltcini) werd tiende. De beste Belgische was Elise Vander Sande van Lotto Soudal Ladies op een 25ste plaats.

De Ronde de Mouscron was ook de wedstrijd waar Puck Moonen na lang blessureleed haar rentree maakte. De 25-jarige renster van Bingoal Casino-Chevalmeire haalde de finish niet.