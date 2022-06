Chiara Consonni verslaat Sofie van Rooijen in Dwars door de Westhoek

De dertiende editie van Dwars door de Westhoek (1.1) is gewonnen door Chiara Consonni. De 22-jarige Italiaanse van Valcar-Travel & Service was in Boezinge in de sprint te snel voor de Nederlandse Sofie van Rooijen en Gaia Masetti uit Italië.

Consonni bleek na een wedstrijd van net geen 130 kilometer over de snelste benen te beschikken. Het is voor de jonge Italiaanse sprintster haar tweede zege van het seizoen. Consonni was in het voorjaar ook al de snelste in Dwars door Vlaanderen. Verder eindigde ze dit jaar al veertien keer bij de eerste tien in de daguitslag. Zo werd ze ook al tweede in Le Samyn, de GP Oetingen, Scheldeprijs en de Gran Premia della Liberazione.

Met Sofie van Rooijen eindigde er dus ook een Nederlandse op het podium van Dwars door de Westhoek. De nog altijd maar 19-jarige Van Rooijen was dit jaar ook al tweede in de EPZ Omloop van Borsele en de ZLM Omloop der Kempen Ladies. Met Nicole Steigenga (vierde), Danique Braam (zevende) en Susanne Meistrok (negende) zien we nog drie Nederlandse vrouwen terug in de top-10.

Marthe Truyen was op plek acht de eerste Belgische in de daguitslag. Plantur-Pura-ploeggenote Sanne Cant kwam als tiende over de streep.