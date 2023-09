zondag 3 september 2023 om 17:23

Chiara Consonni sprint naar zege in GP Beerens, Sofie van Rooijen derde

Chiara Consonni heeft zondag in Aartselaar de overwinning gegrepen in de Grote Prijs Beerens. De Italiaanse sprintte na bijna 130 kilometer koers naar de overwinning in de eendagskoers, namens het opleidingsteam van UAE Team ADQ.

Consonni was sneller dan haar landgenote Martina Fidanza (Ceratizit-WNT) en de Nederlandse Sofie van Rooijen (Parkhotel Valkenburg). De beste Belgische in de uitslag was Marthe Truyen, die namens Fenix-Deceuninck op de vierde plaats eindigde.

Op de erelijst van de Grote Prijs Beerens is Consonni de opvolgster van Marjolein van ’t Geloof, die vorig jaar won. In 2021 ging de zege in Aartselaar naar Thalita de Jong.