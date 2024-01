donderdag 18 januari 2024 om 19:53

Chevalmeire zoekt nieuwe sponsor na geschil met Duolar: “Geen enkele betaling ontvangen”

Duolar-Chevalmeire zal komend seizoen niet in het vrouwenpeloton te zien zijn. Hoofsponsor Duolar had zich tot eind 2025 verbonden aan de Belgische ploeg, maar al in het eerste jaar liep de samenwerking spaak. Vanuit Chevalmeire, dat Duolar voor de rechter daagde, wordt nu een nieuwe geldschieter gezocht.

“We tekenden eerder een driejarige verbintenis met de sponsor Duolar voor de jaren 2023, 2024 en 2025”, begint een persbericht van Chevalmeire. “Maar in het eerste jaar van dit bindend contract hebben we, het team, helaas geen enkele van de beloofde betalingen ontvangen.”

“In oktober 2023 moesten we met de zaak naar de rechtbank brengen, nadat we er al alles aan hadden gedaan om het probleem met de sponsor in kwestie (Duolar) intern op te lossen. De rechter gaf ons volledig gelijk, maar sinds het vonnis, zit ons team nog altijd zonder de noodzakelijke middelen. Het geld is namelijk nog niet betaald door Duolar. Daarom zijn we momenteel op zoek naar een nieuwe partner.”

Ondanks de ‘grote tegenslag’ zal het team wel doorgaan en gewoon aan het seizoen beginnen. Dat gebeurt op 24 februari, met de Omloop Het Nieuwsblad. Onder meer Kelly Druyts, vorig jaar derde op de wegwedstrijd van de BK, staan op het rooster van de ploeg voor 2024. In 2023 kwamen ook nog rensters als Leonie Bentveld, Danique Braam en Minke Bakker uit voor het team.