Chevalmeire niet in de Ronde van Vlaanderen na positieve coronatests

Vrouwenploeg Chevalmeire heeft besloten zich terug te trekken uit de wedstrijdcompetitie na drie positieve coronatests. Daarom verschijnt het Belgische team zondag ook niet aan het vertrek van de Ronde van Vlaanderen.

Het is Chevalmeire zelf die het nieuws via een verklaring op social media bekendmaakte. “Het zou onverantwoord zijn om onze rensters en stafleden nu nog aan dat risico bloot te stellen”, schrijft de ploeg. “We hebben als team ook een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid in het voorkomen van verdere besmettingen.”

De ploeg heeft niet bekendgemaakt wie positief hebben getest op het coronavirus.