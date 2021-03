Chaves mag eindelijk weer juichen na moeilijke periode: “Dit is echt een droom”

De aanhouder wint: Esteban Chaves boekte vandaag op knappe wijze een ritzege in de Ronde van Catalonië. De goedlachse Colombiaan bleek de beste in de koninginnenrit naar Port Ainé en klonk na afloop bijzonder opgelucht. “Ik heb aan mezelf laten zien dat ik het nog altijd kan.”

Chaves liet woensdag al zien over een uitstekend vormpeil te beschikken door achter Adam Yates tweede te worden in de bergetappe naar Vallter 2000. Vandaag zagen we opnieuw een offensieve Chavito op de flanken van de bijna negentien kilometer lange slotklim naar Port Ainé. De Colombiaan besloot op zeven kilometer van de top te versnellen uit de groep der favorieten.

De renner van Team BikeExchange wist al snel een vijftiental seconden uit te lopen, maar veel meer vrijheid kreeg hij ook niet van de mannen van INEOS Grenadiers. Het bleek echter voldoende voor Chaves, die Michael Woods en Geraint Thomas netjes achter zich wist te houden en zo opschuift naar de zesde plaats in het algemeen klassement, op slechts één seconde van nummer vier Alejandro Valverde.

“Ik had niks te verliezen en alles te winnen”

“Het was echt nog ver van de top, maar ik had niks te verliezen en juist alles te winnen”, kijkt Chaves terug op de etappe. “Ik stond negende in het algemeen klassement en had dus niks te verliezen. Ik moest het gewoon proberen. Het was ontzettend zwaar, aangezien er flink wat tegenwind stond op de slotklim. Je kon veel energie sparen in het wiel, maar ik voelde me heel erg goed.”

“De ploeg reed vandaag heel erg goed en wist me in een goede positie af te zetten aan de voet van de slotklim. Na zoveel moeilijke maanden en jaren voelt dit echt geweldig. Het is een droom om zo aan het seizoen te beginnen. Ik kan het nog altijd en blijf nu gewoon verder werken, geloven en dromen”, aldus Chaves, die na 664 dagen (negentiende etappe Giro d’Italia 2019) weer eens een zege boekt.