Chaves nieuwe Colombiaans kampioen op de weg, ploegloze Quintana derde

Esteban Chaves is de nieuwe Colombiaans kampioen op de weg. De 33-jarige renner van EF Education-EasyPost reed op acht kilometer van de streep weg bij de concurrentie en kwam solo over de streep.

Daniel Felipe Martinez (INEOS Grenadiers) en Nairo Quintana mochten met Chaves mee het podium op in Bucaramanga. Zij kwamen 41 tellen na Chaves over de meet.

Vooral de podiumplaats van Quintana is opvallend: de Colombiaan is nog altijd ploegloos. Zondag reed Quintana in een wit shirt zonder sponsors in de rondte.

Chaves neemt de Colombiaanse kampioenstrui over van Sergio Higuita, die vorig jaar in Pereira won.

¡Colombia sonríe!🇨🇴 ¡Esteban Chaves alza las manos en Bucaramanga y vestirá la tricolor!@estecharu is Colombian champion. Congratulations! pic.twitter.com/JKz0A3G57V — EF Pro Cycling (@EFprocycling) February 5, 2023