Charlotte Kool wint GP Eco-Struct na lead-out Lorena Wiebes

De GP Eco-Struct, een eendaagse in België, is gewonnen door Charlotte Kool. Nadat Lorena Wiebes de sprint voor haar aantrok, was de Nederlandse van Team DSM sneller dan Rachele Barbieri. Wiebes eindigde zelf nog als derde.

De GP Eco-Struct werd verreden in en rondom Wichelen. Het 136,4 kilometer lange parcours bestond uit twee verschillende rondes. Eerst deden de rensters vijf keer een ronde van 21,6 kilometer, in de finale volgde viermaal een ronde van 7,1 kilometer. In beide lussen hoefde nauwelijks hoogtemeters overwonnen te worden, en dus werd er van tevoren een massasprint verwacht.

Op dit parcours reed in eerste instantie niemand weg, maar later in de koers ontstond er een opvallende kopgroep van negen rensters. Onder andere topfavoriet Lorena Wiebes zat namelijk mee. Bijna een half uur lang reden de negen voor het peloton uit, met een maximale voorsprong van een halve minuut. Met nog 55 kilometer te gaan, werden ze echter weer gegrepen en kon de koers opnieuw beginnen.

DSM trekt kaart Kool

Eén renster reed vervolgens weg. Julie Sap (Keukens Redant) hield het lang vol, maar door het werk van Team DSM werd ze in de laatste ronde weer gegrepen. Het leek erop dat Team DSM het tempo bepaalde voor Lorena Wiebes, die hier al twee keer eerder won, maar uiteindelijk werd de kaart Charlotte Kool getrokken. Dat was niet zonder succes, want nadat Wiebes de sprint aantrok, bleek Kool de snelste van het pak. Ze verwees Barbieri naar de tweede plaats. Na haar lead-out, eindigde Wiebes nog op de derde plek.