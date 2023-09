vrijdag 8 september 2023 om 17:27

Charlotte Kool na tweede ritoverwinning: “Vandaag was het doel”

Charlotte Kool boekte in de derde etappe alweer haar tweede ritzege in de Simac Ladies Tour, nadat ze eerder al de proloog op haar naam schreef. In de sprint klopte ze haar grote concurrente en landgenote Lorena Wiebes na sterk ploegwerk van dsm-firmenich. “De lead-out was abnormaal”, zei Kool in het flashinterview.

De biljartvlakke rit was op het lijf geschreven van Kool, maar haar ploeg durfde toch te pokeren. “Vandaag was zeker de moeite. De start was heel langzaam door de hitte. We dachten: het is niet aan ons om het gat te dichten. SD Worx ging al het werk doen. Normaal doen wij dat, maar nu hebben we het geel niet, en in de eerste rit werd ik derde, dus het was niet aan ons”, vertelde ze.

De rit liep ondanks het tactische spel van dsm-firmenich toch op een sprint uit, waarin Kool zich de snelste toonde. “Ik heb me niet op laten sluiten. Ik weet dat ik snel ben als ik vrijuit kan sprinten. Winnen was het doel, en dat is gelukt. Dat geeft een goed gevoel”, zei de Nederlandse.

In de tijdrit werd Kool slechts 32e, maar liet ze vandaag zien in orde te zijn. “De vorm is goed, ik heb veel kracht. Ik was zeker niet ontevreden over de tijdrit, maar het doel was vandaag. De lead-out was vandaag ook abnormaal”, besloot ze.