Charlotte Kool blonk vorig jaar vooral uit als sprintaantrekker van Lorena Wiebes, maar de 23-jarige Nederlandse liet vandaag in de openingsetappe van de inaugurele UAE Tour Women zien dat ze ook een mooie toekomst voor zich heeft als afmaker. Kool versloeg namelijk haar voormalige sprintkopvrouw, en dat met sprekend gemak.

Alle ogen waren op Wiebes gericht, de zegekoningin van vorig jaar, maar de Europees kampioene van (nu) SD Worx moest duidelijk haar meerdere erkennen in haar voormalige lead-out-renster. “Ik kan het echt niet geloven. Dit is waar ik heel hard voor heb getraind. Het liep in de finale niet eens zoals gepland. Er waren erg veel valpartijen en het was chaotisch. We verloren zo enkele sterke rensters, maar we wisten wel op tijd te schakelen”, vertelt Kool in het flashinterview.

“In de laatste rechte lijn was er nog even miscommunicatie met een ploeggenote, maar ik had nog een zeer goede sprint in de benen en kon het zo toch nog goedmaken. Ik keek in de sprint overigens niet naar Lorena. Ik deed mijn eigen ding. Het is wel heel mooi om haar te kloppen. Ik ben ook blij met hoe we vandaag hebben gereden. We reden op de kritieke momenten altijd goed bij elkaar. Ik kreeg het vertrouwen van de ploeg en dat gaf me vleugels.”

Lees meer: Charlotte Kool na imponerende zege: “Het liep niet eens zoals gepland”

Morgen mag Kool normaal gesproken weer aan de bak in de spurt, want de tweede etappe naar Al Mirfa is vlak en nodigt dus uit tot een nieuwe sprint. “We gaan er morgen weer voor. Het is wel weer een ander parcours en de wind zal misschien wel een andere rol spelen, maar ik kan niet wachten.”