Chantal Van den Broek-Blaak recht haar rug: “Ik ben weer pijnvrij” dinsdag 18 februari 2020 om 11:08

Chantal van den Broek-Blaak had in 2019 een prima voorjaar, maar daarna was het vanwege rugproblemen allemaal een stuk minder. Intussen is de renster van Boels-Dolmans hier volledig van hersteld en mikt ze op een paar knalprestaties in het voorjaar: “Het liefst win ik de Ronde van Vlaanderen”, zegt ze in de Tacx Turbo Talks podcast.

Van den Broek-Blaak, zoals ze sinds afgelopen najaar door het leven gaat, opent haar seizoen in de Omloop het Nieuwsblad, waar ze haar titel verdedigt. “Doordat ik vorig jaar Omloop won staat daar minder druk op. Dat was een geweldige race om te winnen, maar het zou mooi zijn als ik iets later in het seizoen in vorm ben.”

“Wedstrijden zoals Strade Bianche, Trofeo Binda, Ronde van Drenthe en Gent-Wevelgem zijn leuk, mits je goede benen hebt”, vervolgt de wereldkampioene van Bergen. Ze maakt al enkele jaren geen geheim van de wedstrijd die bovenaan haar verlanglijstje staat: “Het liefst win ik de Ronde van Vlaanderen. Die ontbreekt nog op mijn palmares, dus daar mik ik op.”

Rugproblemen

De 30-jarige hoopt dit jaar vooral geen last meer te hebben van haar rug, die haar vorig jaar serieus parten speelde. “Bij de laatste voorjaarsklassiekers voelde ik me wat vermoeid en had ik last m’n mijn rug. Nadat ik tijdens de Europese Spelen zilver had gewonnen op de tijdrit begon mijn rug echt pijn te doen. Dat probleem had ik vijf jaar geleden ook al en dan is het gewoon heel lastig om kracht te zetten en elke dag alles te geven.”

In juli moest ze de Giro Rosa voortijdig verlaten. “Ik moest echt aan mijn lichaam denken. Daarna heb ik veel gerust, maar ik ben ook wel blijven koersen. Dus het was wat half-half. Aan het einde van het seizoen reed ik rond zonder pijn, maar ik heb toen heel bewust een lange rustperiode genomen.” En dat lijkt haar vruchten te hebben afgeworpen. “Ik ben pijnvrij en ik hoef geen training meer over te slaan. Het goed goed met mijn rug en ik geloof dat dit de komende maanden zo zal blijven.”

Tokio

En dat betekent dat het vizier op het voorjaar kan worden gericht. “De Waalse Pijl, de Driedaagse Brugge-De Panne en Nokere Koerse sla ik over, maar aan de meeste klassiekers doe ik mee. ” Van den Broek-Blaak hoopt later in het seizoen op deelname aan de Olympische Spelen. “Ik heb Rio gemist en ik ben alweer dertig, dus mijn carrière duurt geen tien jaar meer. Dus natuurlijk hoop ik in Tokio erbij te zijn en daar de beste teamgenoot mogelijk te zijn.”

De in Rotterdam geboren renster weet echter dat dat niet meteen een simpele opdracht is. “Ik kom uit Nederland, er is veel concurrentie, dat besef ik. Voor Rio zat ik dicht tegen de selectie aan. Ik hoop dat ik de keuze dit jaar opnieuw moeilijk kan maken. Daarom is een goed voorjaar belangrijk, zodat ik al vroeg kan laten zien in orde te zijn.’