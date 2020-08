Chantal van den Broek-Blaak: “Natuurlijk baal ik, maar ik mag niet klagen” donderdag 27 augustus 2020 om 17:14

Chantal van den Broek-Blaak moest na een loodzwaar EK genoegen nemen met een vierde plaats. De winst ging naar haar landgenote Annemiek van Vleuten. “Natuurlijk baal ik. Dit was een kans, maar ik mag niet klagen”, zo vertelde Van den Broek-Blaak na afloop aan de NOS.

De wereldkampioene van Bergen slaagde er in de finale in om naar de drie koploopsters, Van Vleuten, Elisa Longo Borghini en Katarzyna Niewiadoma, te rijden. Van Vleuten wilde eigenlijk de rode loper uitrollen voor de snelle Van den Broek-Blaak, maar die laatste kon niet mee toen Longo Borghini versnelde op het slotklimmetje.

“Om heel eerlijk te zijn baal ik wel. Als het een sprint was geworden had ik een hele grote kans gemaakt. Maar ik mag niet klagen nu Annemiek wint. Dat doe ik ook niet, maar ik baal wel dat ik moest passen. Anders weet ik dat Annemiek voor mij had gereden. Het was duidelijk dat ik ging sprinten, maar de tegenstanders wisten waarschijnlijk wel dat ik de snelste was.”

“Ze gingen het zeker nog een keer proberen. Annemiek reageert dan super en ik ben blij dat ze heeft gewonnen, maar de eerste reactie is: ontzettend balen. Dat gevoel zal over een uurtje echter wel verdwijnen”, aldus Van den Broek-Blaak, die wel tevreden is over haar wedstrijd.

“Jammer van die valpartij in het begin, maar het was uiteindelijk wel een mooie koers en we hebben gewonnen.”