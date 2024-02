dinsdag 6 februari 2024 om 13:22

Chantal van den Broek-Blaak maakt volgende week comeback: “Geloof het topniveau weer te kunnen halen”

Chantal van den Broek-Blaak keert bijna terug in koers. De 34-jarige renster van SD Worx-Protime, die in 2023 niet in actie kwam vanwege haar zwangerschapsverlof en de geboorte van haar dochter Noa Brigitte, zal volgende week donderdag aan de start staan van de Ronde van Valencia (15-18 februari). Het is haar eerste koers sinds 4 september 2022.

“Ik ga Valencia rijden met de insteek om weer in het peloton te komen, wennen, wedstrijdhardheid op te doen en een beetje kijken waar ik sta’’, zei Van den Broek-Blaak op de teampresentatie van SD Worx tegen CyclingOnline. “Het is echt een koers om weer in het peloton te komen. We gaan kijken hoe ik Valencia verteer, maar als vooruitga zoals ik verwacht, dan ga ik op 2 maart de Strade Bianche rijden.”

De wereldkampioen van 2017 vertelt dat ze rustig weer is beginnen te trainen. “Het is acht maanden geleden dat Noa is geboren is. Het afgelopen trainingskamp in januari was ik nog niet op mijn oude niveau, maar ik fiets inmiddels al lekker mee met de meiden. En als je met dit team van sterke meiden gewoon lekker mee kan trainen ben je wel klaar voor het seizoen.”

Van den Broek-Blaak heeft inmiddels weer echt zin om te koersen, laat ze weten. “Ik ben wel nerveus, maar ik heb er in de laatste maand alweer zoveel uren ingestopt, dat ik het geloof heb het topniveau te kunnen halen. Misschien sta ik er nog niet direct. Het zou heel goed kunnen dat ik een wat langere tijd nodig heb, maar dat is ook prima. Ik heb het geloof dat ik het topniveau kan halen.”