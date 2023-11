zondag 12 november 2023 om 15:05

Ceylin del Carmen Alvarado triomfeert ook in Dendermonde: “Ging beter dan verwacht”

Video Over een perfect crossweekend gesproken. Ceylin del Carmen Alvarado won zaterdag al met verve in Niel en was ook zondag duidelijk de sterkste in de Wereldbeker van Dendermonde. De renster van Alpecin-Deceuninck wint zo weer eens twee keer op rij en dat is toch wel lang geleden.

“Het is inderdaad meer dan twee jaar geleden”, reageert een breed lachende Alvarado na afloop in het flashinterview. “Het voelt heel erg goed. Ik steek gewoon in een zeer goede vorm. Het voelt goed om weer eens twee keer op rij te winnen.”

Alvarado bleek in zware en modderige omstandigheden duidelijk de sterkste van het pak. “Het ging beter dan verwacht. Het is natuurlijk fijn om met een prettig gevoel rond te fietsen. Ik wist van tevoren dat ik mijn eigen tempo moest rijden. Lucinda (Brand, red.) was snel weg, maar ik liet me niet gek maken.”

Lucinda Brand, terug van weggeweest, maakte in de eerste minuten de dienst uit, maar daarna kwam het moment van Alvarado. De Rotterdamse met Dominicaanse roots liep bij de materiaalpost weg van de tegenstand. “Lopen bleek daar de beste optie. Ik heb daar mijn eigen ding gedaan. Lucinda bleef daarna nog wel even hangen, maar ze moest er vervolgens af.”

En zo soleerde Alvarado naar haar derde zege van het seizoen. Voor de Nederlandse is het niet alleen haar derde overwinning, maar tevens haar achtste podiumplaats in acht crossen. “Ik kende natuurlijk twee lastige jaren. Vorig seizoen was wisselvallig. Ik merkte toen alleen wel dat ik weer plezier had in de cross. Het is zaak om hard te blijven werken en dat loont toch wel.”