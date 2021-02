Ceylin del Carmen Alvarado: “Blij dat ik seizoen met zege kan beëindigen”

Ceylin del Carmen Alvarado moest in de X2O Trofee van Brussel nog alle zeilen bij zetten om de dagzege binnen te slepen. De kopvrouw van Alpecin-Fenix reed in de tweede ronde weg en leek simpel naar de winst te soleren, maar Denise Betsema dwong haar nog tot het uiterste. “Denise kwam opeens heel dichtbij, dus ik had geen keuze dan doorgaan”, vertelde Alvarado na afloop.

“Het was nog best zwaar, want de wind kwam ook opeens opzetten”, aldus de Europese kampioene. “Met de harde sneeuw was het soms lastig om in het pedaal te raken, dat was een beetje sukkelen en dus was nog wel spannend.” Uiteindelijk hield Alvarado zes seconden over om Betsema achter zich te houden.

“Ik denk dat Betsema een wedstrijd in de wedstrijd had met Lucinda”, doelt Alvarado op de strijd om de eindzege in de X2O Trofee. “Ze probeerde secondes te pakken en kwam ook steeds dichter op mij daardoor. Ik had dat eerst niet door, maar daarna zag ik haar rijden en moest ik wel doorgassen. Ik ben blij dat ik met een overwinning het seizoen heb mogen beëindigen.”