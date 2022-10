Ceratizit-WNT versterkt zich met Mylène de Zoete en vijf andere rensters

Ceratizit-WNT heeft een flinke slag geslagen op de transfermarkt. Het Duitse team kondigde in één klap de komst van zes nieuwe rensters aan, waaronder Mylène de Zoete. De 23-jarige Nederlandse komt over van AG Insurance-NXTG en heeft een contract voor twee jaar getekend bij haar nieuwe werkgever.

De Zoete behaalde het afgelopen seizoen verschillende ereplaatsen, waaronder een tweede en een derde plaats in etappes in de Baloise Ladies Tour. Bij Ceratizit-WNT zal ze – mede vanwege haar baanervaring – een rol krijgen als sprintaantrekker. Maar zal ze zich ook kunnen ontwikkelen tot sprintkopvrouw, valt te lezen in het persbericht van de ploeg.

“Ik voelde me heel goed in de voorjaarsklassiekers, maar ik had veel last van valpartijen, dus de resultaten bleven achterwege”, zegt De Zoete in datzelfde persbericht. “Dus in 2023 wil ik revanche in de voorjaarsklassiekers, zoals Brugge De Panne en Parijs-Roubaix, maar ook de winderige Nederlandse wedstrijden waar ik veel plezier uit haal. Ik kijk er naar uit om in de sprinttrein te werken voor andere sprinters, maar ik kijk er ook naar uit om voor mijn eigen resultaten te gaan.”

“Ik heb met Kirsten Wild gesproken toen ze bij het team zat (Wild reed vanaf 2019 tot en met 2021 voor het huidige Ceratizit-WNT, red.) en ze sprak altijd heel positief over de organisatie. Er is veel ondersteuning voor baanrensters in het team en dat is een perfecte combinatie voor me met het oog op de Olympische Spelen in Parijs van 2024”, aldus De Zoete, die op het afgelopen WK baanwielrennen een bronzen plak pakte op de afvalkoers.

Andere nieuwkomers

Naast De Zoete, rijden ook de Duitse Nadine Gill, de Française Cedrine Kerbaol, de Luxemburgse Nina Berton en de Italianen Arianna Fidanza en Alice Arzuffi volgend jaar voor Ceratizit-WNT. Gill kwam in 2022 uit voor Sopela Women’s Team, Kerbaol komt over van Cofidis, Berton maakt de overstap van Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch, Fidanza was de afgelopen twee jaar in dienst bij BikeExchange-Jayco en Arzuffi verlaat Valcar-Travel&Service.