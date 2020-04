CEO Deceuninck praat met Lefevere over compensatie: “Maar we trekken de stekker er niet uit” dinsdag 7 april 2020 om 12:13

Wielerteams knokken om het hoofd boven water te houden. Sommige sponsors draaien de geldkraan dicht, anderen willen compensatie voor gemiste publiciteit. Ook Deceuninck-Quick-Step ontsnapt niet. “We praten inderdaad over een compensatie”, vertelt Francis Van Eeckhout, CEO van hoofdsponsor Deceuninck. “Hopelijk geraken we eruit.”

“Dat gemiste voorjaar is een streep door de rekening”, vertelt Van Eeckhout aan Het Nieuwsblad. “In ons tweede seizoen als hoofdsponsor wilden we de vruchten plukken van de samenwerking. Dat lukt nu niet.” Er wordt nu met Patrick Lefevere, CEO van de WorldTourploeg onderhandeld over een compensatie. “De afspraak is om de besprekingen intern te houden. We gaan geen getallen noemen. Maar het lijkt me duidelijk dat we het niet over een meerprijs hebben. Ik hoop dat we er ‘als deftige mensen’ uitgeraken. We weten hoeveel personeel het team in dienst heeft. Het is zeker niet de bedoeling om de stekker eruit te trekken.”

Uitstel tot 20 april

Patrick Lefevere toont begrip. “Vorig jaar zijn ze natuurlijk strontverwend. En nu is het veel minder. Maar je kan ook niet zeggen dat we geen exposure bieden. Onze new media-cijfers zijn beter dan vorig jaar. En afgelopen zondag keken meer dan 600.000 mensen naar de virtuele Ronde van Vlaanderen”

Lefevere heeft Deceuninck uitstel gevraagd tot 20 april. Hij hoopt dan een beter zicht te hebben op hoe de rest van de kalender van dit jaar er kan uitzien. En om tegen dan te weten hoever hij zijn budget kan terugschroeven zonder al te grote problemen. “Ons personeel is technisch werkloos, mensen die zelfstandig voor de ploeg werken, factureren minder. Onze wagenpark staat stil. Zo besparen we nu al. Ik wil ook achten tot 20 april om een globaal beeld te hebben. Want het zal niet alleen Deceuninck zijn die passeert. Maar ook Quick-Step, Maes, Lidl, Latexco, …”