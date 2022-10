Cees Lute (81) overleden

Oud-wielrenner Cees Lute is afgelopen weekend na een kort ziektebed overleden. Lute reed in de jaren zestig voor de ploeg van Jacques Anquetil. Zelf won hij een rit in de door Anquetil gewonnen Giro van 1964.

Verder heeft Lute twee tweedeplaatsen in Tourritten achter zijn naam en een tweede plaats in de Amstel Gold Race van 1967.

De Castricummer reed met Anquetil samen in de St. Raphael-Gitane-Campagnolo-ploeg, die later Ford-Hutchinson ging heten. Bij die ploeg reden nog meer Nederlanders, waaronder Jo de Roo, Coen Niesten en Ab Geldermans.