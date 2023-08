Cees Bol verlengt contract en blijft tot en met 2025 verbonden aan Astana Qazaqstan

Het nieuws hing al een tijdje in de lucht, maar de contractverlenging van Cees Bol bij Astana Qazaqstan is een feit. De Nederlandse sprinter en lead-out tekent twee jaar bij. Bol zal een belangrijke schakel blijven in het behalen van de sprintdoelen van de ploeg.

De 27-jarige Bol kende vorig jaar een tumultueuze winter. De sprinter zou gaan rijden voor het ambitieuze project van B&B Hotels, maar die hele ploeg stortte in. Hierdoor sloot Bol zich op het laatste moment samen met Mark Cavendish aan bij Astana Qazaqstan. Het duo trok dit jaar samen naar de Tour de France, maar wist mede door het vroegtijdig uitvallen van Cavendish geen ritzege te behalen.

De last-minute overstap blijkt nu een goede zet te zijn geweest. De Nederlander blijft tot en met 2025 verbonden aan de ploeg uit Kazachstan. “Het seizoen tot nu toe is erg goed voor me geweest. Ik was blij met de kansen die ik tijdens het seizoen heb gekregen. Het lijkt erop dat het team ook blij met mij was, dus we hebben vrij gemakkelijk een nieuwe overeenkomst gesloten. In 2023 had ik een aantal mooie noteringen, maar ik hoop dat de overwinningen er ook komen.”

Ook teammanager Alexandr Vinukorov is zeer tevreden met de verlenging van Bol. “Het is geen geheim dat sprinten een vrij nieuw wielergebied voor ons is, maar dit jaar hebben we bewezen dat we succesvol kunnen zijn in sprintwedstrijden tegen de beste sprintersteams ter wereld. We zijn klaar om te verbeteren in de sprint en Cees is klaar om een goed onderdeel van deze verbetering te zijn.”