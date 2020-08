Cecilie Uttrup Ludwig zegeviert in Giro dell’Emilia dinsdag 18 augustus 2020 om 14:10

De Giro dell’Emilia voor vrouwen is gewonnen door Cecilie Uttrup Ludwig. De Deense renster van FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope kwam als eerste boven op de iconische beklimming van de San Luca. Pauliena Rooijakkers eindigde knap als derde.

In de omgeving van het toeristische Bologna werd er vandaag gekoerst voor de zege in de Giro dell’Emilia. Zowel de mannelijke als vrouwelijke wielerprofs finishten vandaag op de iconische beklimming van de San Luca. In de dameswedstrijd was het uitkijken naar titelverdedigster Demi Vollering, Marta Bastianelli, Cecilie Uttrup Ludwig en de ijzersterke Trek-Segafredo-formatie van Lucinda Brand, Lizzie Deignan en Elisa Longo Borghini.

De vrouwen kregen een heuvelachtige klassieker van net iets meer dan 87 kilometer voorgeschoteld, met slechts één passage van de San Luca. Op deze ruim twee kilometer lange beklimming (aan 10%) was ook de finishstreep getrokken. Sofia Collinelli en Laura Tomasi reden lange tijd voor het peloton uit, maar werden op tijd weer ingerekend door de sterkste ploegen in deze Giro dell’Emilia voor vrouwen.

Ludwig is de sterkste op de San Luca

Het peloton werd vlak voor het opdraaien van de slotbeklimming nog opgeschrikt door een valpartij van meerdere rensters, maar de meeste topfavorieten begonnen zonder kleerscheuren aan de allesbeslissende helling naar de beroemde Madonna di San Luca. De 24-jarige Deense Ludwig, die te boek staat als een uitstekende klimster, bleek uiteindelijk de sterkste op de steile flanken van de slotklim.

Ludwig bleef in de daguitslag Rasa Leleivytė en Pauliena Rooijakkers voor en boekte daarmee haar eerste zege voor de Franse formatie FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope. Ludwig kende vorig jaar een ijzersterk seizoen met podiumplaatsen in onder meer de Trofeo Alfredo Binda, de Ronde van Vlaanderen en La Course. Na afloop van ‘Vlaanderens Mooiste’ gaf ze bovendien een inmiddels legendarisch interview.