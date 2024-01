zaterdag 13 januari 2024 om 08:36

Cecilie Uttrup Ludwig sprint het snelst in Down Under

Cecilie Uttrup Ludwig heeft de tweede etappe in de Tour Down Under op haar naam geschreven. De Deense van FDJ-Suez was in Stirling de snelste in een sprint bergop.

Etappe twee van de Women’s Tour Down Under ging van start in het Australische plaatsje Glenelg, om een dikke honderd kilometer later aan te komen in het beruchte Stirling. Daar wacht al enkele jaren lang een lastige sprint bergop.

De wedstrijd begon snel, onder het impuls van Visma | Lease a Bike. Zij lieten in de beginfase niemand ontsnappen, maar trokken het peloton wel op een lint met de vele bochten. Zo kon Katia Ragusa (Human Powered Health) de eerste bergsprint naar zich toetrekken.

Het waren vooral de dames van (AG Insurance-Soudal die de controle op zich namen voor kopvrouw Ally Wollaston, die daags voordien de openingsetappe op haar naam had geschreven. Maar met een kleine vijftig kilometer te gaan, kregen we toch nog een eerste ontsnapping. Haylee Fuller (Team Bridgelane) waagde haar poging, maar kwam nooit ver weg.

Ploegen als Lidl-Trek stuurden immers aan op een massasprint, en zo geschiedde in Stirling. Cecilie Uttrup Ludwig zette van ver aan en sprintte iedereen uit het wiel.