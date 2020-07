Cecilie Uttrup Ludwig blijft haar Franse ploeg twee jaar langer trouw maandag 6 juli 2020 om 13:26

Vrouwenploeg FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope is ook de komende twee seizoenen verzekerd van de diensten van Cecilie Uttrup Ludwig. De Deense zette haar handtekening onder een nieuwe overeenkomst, die haar tot eind 2022 aan de Franse ploeg verbindt.

Uttrup Ludwig (24) kwam dit jaar de gelederen van het Franse Women’s WorldTeam versterken na drie seizoenen bij het Deense Bigla. Ondanks een gemankeerd seizoensbegin door de uitbraak van het coronavirus waardoor ze op de weg nog niet in actie kwam voor haar nieuwe werkgever, gaat de ploeg graag met haar verder.

“Ik ben door het dolle heen om nog twee jaar de rood, wit en blauwe kleuren van FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope te dragen”, reageert de Deense op haar contractverlenging. “Ik kan niet wachten to put the hammer down in de koers met mijn Franse familie. Ik ben ervan overtuigd dat we door hard werken geweldige dingen kunnen bereiken.”

Uttrup Ludwig was pas net 17 jaar toen ze tijdens het WK in Valkenburg (2012) tweede werd op de tijdrit voor junioren. In de jaren daarna groeide ze door tot eliterenster en kwam ze in 2017 bij Bigla terecht. Dat seizoen won ze onder meer het jongerenklassement in de Giro Rosa. Ook naast de fiets viel ze op, bijvoorbeeld in 2019 met haar interview na de Ronde van Vlaanderen.