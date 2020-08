CCC-Liv’s Ashleigh Moolman-Pasio moet passen voor Strade Bianche zaterdag 1 augustus 2020 om 08:09

Ashleigh Moolman-Pasio moet Strade Bianche noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. De renster van CCC-Liv, vorig jaar de nummer zes in de wittewegenkoers, kwam gisteren ten val in een training en kan daardoor niet van start gaan.

Moolman-Pasio was de voorbije jaren een vaste waarde in de finale van Strade Bianche en werd ook nu bij de kanshebbers gerekend. Haar ploeg heeft echter meer ijzers in het vuur. Zo gooien Marianne Vos, Sofia Bertizzolo en Soraya Paladin normaal gesproken ook hoge ogen in de koers.

De vrouwenwedstrijd van Strade Bianche begint vandaag om 11.55 uur.