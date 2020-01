Cavendish lijkt Spelen te kunnen vergeten na niet-selectie voor WB Milton donderdag 16 januari 2020 om 18:22

Mark Cavendish lijkt deelname aan de Olympische Spelen van Tokio te kunnen vergeten. The Times meldt namelijk dat de Brit niet is geselecteerd voor de Wereldbeker baanwielrennen in het Canadese Milton. Bondscoach Iain Dyer schetste eerder al de problemen voor de meervoudig wereldkampioen koppelkoers.

Cavendish liet recent doorschemeren dat hij wel oren heeft naar de Olympische Spelen in Tokio. Tijdens de Spelen in Rio veroverde hij al eens zilver op het omnium, maar nu heeft hij zijn oog laten vallen op de koppelkoers. Deze discipline keert na twaalf jaar terug in het olympische programma en de Brit veroverde hier al drie wereldtitels op.

De plaatsjes voor de Spelen zijn echter duur, zo vertelde keuzeheer Dyer in gesprek met BBC Sport. “Er komen meer renners in aanmerking. De deur staat open, maar het is een enorme uitdaging om die kans te pakken.” Dyer lijkt die deur nu te hebben dichtgeslagen, aangezien Cavendish niet is geselecteerd voor de laatste wereldbekermanche in Milton.

En dat is een probleem, aangezien de renner van Bahrain McLaren nog kwalificatiepunten moet scoren om überhaupt in aanmerking te komen voor Tokio. Cavendish hoopte in Milton in extremis de nodige punten te sprokkelen, maar dat feestje gaat niet door. Ollie Wood en Ethan Hayter zullen Groot-Brittannië vertegenwoordigen op de koppelkoers.