Cavendish leidt in Settimana Coppi e Bartali: “Kan niet gelukkiger zijn”

Voor het eerst sinds de Abu Dhabi Tour van 2017 zien we Mark Cavendish weer eens in een leiderstrui rondfietsen. Na de openingsdag van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali leidt hij tot zijn eigen blijdschap de Italiaanse etappekoers: “Ik ben erg trots.”

“Twee podiumplaatsen en de leiderstrui, dat is niet slecht”, vat Cavendish het samen op de site van Deceuninck-Quick-Step. “Ondanks dat we de zeges nipt misten, ben ik erg trots op onze groep van vijf renners hier.”

De dag begon met een korte rit in lijn, waarin Cavendish nipt de duimen moest leggen voor Jakub Mareczko. “De jongens beschermden me tijdens de eerste rit en brachten me goed naar de streep. Ik was teleurgesteld dat ik hun werk niet kon belonen. In de namiddag presteerden we bovengemiddeld in de ploegentijdrit.”

“Ik ben nu tenminste een dag leider van deze koers, dat is voor mij voor het eerst in 4 jaar dat ik een koers leid. Ik kan niet gelukkiger zijn om in ieder geval een dag de leiderstrui te kunnen dragen.” De Manx Express denkt overigens niet dat hij zijn tricot lang kan behouden: “Er wachten nu enkele heuvelachtige ritten en daarin gaan we werken voor onze klassementsmannen.”