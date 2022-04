Cavalli na duel met Van Vleuten: “Het is niet gemakkelijk om Annemiek te verslaan”

Marta Cavalli was vandaag de beste op de Muur van Hoei en won zo de Waalse Pijl. De Italiaanse won eerder in april ook al de Amstel Gold Race. “Na de Amstel en Roubaix kan ik niet geloven dat ik vandaag deze benen had”, zegt de renster van FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope in het flashinterview na afloop.

Cavalli vocht op de Muur van Hoei een duel uit met Annemiek van Vleuten, die tweede werd “Het is niet gemakkelijk om Annemiek te verslaan. Iedereen weet hoe ze sterk ze is, en ik was in staat om haar in de laatste honderd meter aan te vallen om deze wedstrijd te winnen. Voor mij is dit de beste emotie die er is. Ik heb hard gewerkt, het is verdiend.”

Van Vleuten reed vrijwel de hele klim op kop, maar het was Cavalli die uiteindelijk als eerste over de streep kwam. “Het was niet makkelijk, want het is heel erg steil. Het eerste deel moest ik me inhouden, ik bleef in het wiel van Annemiek. Daar wachtte ik tot de laatste meters, want daar wordt het iets vlakker. Met zware benen en na een zware inspanning kun je daar nog een groot verschil maken. En dat gebeurde”, legt ze haar tactiek uit.

De 24-jarige renster bedankte ook nog uitgebreid haar ploeg. “Vandaag werkten we heel goed samen. We spraken veel en ze beschermden me. Ook op de gevaarlijke momenten, zoals op de meer open en winderige plekken, voordat we bij de eerste lokale ronde kwamen. Daarna reden ze ook het gat met de kopgroep dicht. Dus ik moet het team heel erg bedanken. Niet alleen de rensters, maar ook de staf.”