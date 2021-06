Casper van Uden sluit Course de Solidarnosc af met tweede ritzege

Casper van Uden boekte vanmiddag zijn tweede ritzege in de Course de Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques. De Nederlander van Development Team DSM bleef in de slotrit naar Stalowa Wola zijn landgenoot Coen Vermeltfoort en Alan Banaszek voor.

De eindzege van Jan Barta kwam in deze vijfde etappe niet meer in gevaar. De Tsjech van Elkov-Kasper sloeg in de heuvelachtige rit van vrijdag een dubbelslag. Hij blijft Jakub Toupalik, Van Uden, Maciej Paterski en Sjoerd Bax voor in het algemeen klassement.

Nederlandse successen

De Course de Solidarnosc is ook dit jaar weer een succesvolle ronde voor de Nederlandse ploegen gebleken. Drie van de vijf ritten werden door een Nederlander gewonnen. Nick Brabander won de tweede etappe, Van Uden de derde en de vijfde.