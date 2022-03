Casper van Uden de beste in tweede etappe Tour de Normandie

De tweede etappe van de Tour de Normandie is gewonnen door Casper van Uden. De jonge Nederlander van de opleidingsploeg van Team DSM was na 187 kilometer de als eerste aan de finish in Forges-les-Eaux. Hij bleef Emilien Jeannière (Vendée U) en Jensen Plowright (Groupama-FDJ U23) voor.

In de finale liet Jordan Habets van Metec-Solarwatt zich nog zien in de aanval samen met de Fransman Romain Bacon. Habets dacht op het lokale parcours van veertien kilometer de etappe te winnen in een sprint-à-deux, maar dat bleek een ronde te vroeg. Kort na de finish werd hij daarop geattendeerd. Uiteindelijk werden de twee gegrepen en eindigde de rit in een massasprint.

Joli fail sur la 2e étape du Tour de Normandie (2.2) avec le Néerlandais Jordan Habets qui a célébré un tour trop tôt au passage sur la ligne, à 14km de l'arrivée. Ce duo a été repris ensuite pour une victoire au sprint de Casper van Uden (DSM Development). #TDN2022 pic.twitter.com/oC68vgT7da — Le Gruppetto (@LeGruppetto) March 22, 2022

Maandag werd de openingsetappe naar Vimoutiers gewonnen door thuisrijder Mathis Le Berre van Côtes d’Armor-Marie Morin-U. In die rit eindigde Van Uden als zevende, in een peloton dat twintig seconden later over de finish kwam. Daarmee was hij de beste Nederlander.

De Ronde van Normandië (UCI 2.2) duurt tot en met zondag. Met Development Team DSM, Metec-Solarwatt en VolkerWessels staan drie Nederlandse teams aan de start. De laatste editie van de Franse rittenkoers werd in 2019 verreden. De eindzege ging toen naar de Noor Ole Forfang, voor Arvid de Kleijn.