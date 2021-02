Casper Pedersen verlengt contract bij Team DSM met een jaar

Casper Pedersen heeft zijn overeenkomst bij Team DSM met een jaar verlengd. Daardoor ligt de Deen, afgelopen seizoen winnaar van Parijs-Tours, nog tot zeker eind 2022 onder contract bij de Duitse ploeg.

Pedersen (24) kwam in 2019 bij Team DSM, dat toen nog Team Sunweb heette. In zijn eerste jaar bij de ploeg maakte hij meteen zijn groterondedebuut in de Vuelta a España. In 2020 werd hij aan de sprinttrein van het team toegevoegd en ging hij voor het eerst in de Tour de France van start. Zijn hoogtepunt van het seizoen moest toen nog komen. In oktober zette hij namelijk Parijs-Tours achter zijn naam, nadat hij Benoît Cosnefroy versloeg na een spannende finale.

De Deen is blij dat hij nog een jaar langer bij Team DSM rijdt, laat hij weten via de ploeg. “Mijn doel is om het beste uit mezelf te halen en de afgelopen twee jaar is mijn ontwikkeling met de ploeg goed verlopen. Ik ben ervan overtuigd dat we deze trend kunnen voortzetten en ik voel me erg op mijn gemak bij de renners en de staf. Bijtekenen was dus een gemakkelijke beslissing. Ik weet zeker dat ik nog beter kan worden en samen met de ploeg mooie dingen kan bereiken.”