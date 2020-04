Carlos Sastre: “Nu al praten over koersen in augustus is onzin” zondag 19 april 2020 om 15:55

Voormalig Tour de France-winnaar Carlos Sastre vindt het onbegrijpelijk dat in het wielrennen nu al gesproken wordt over koersen in augustus. Dat heeft hij verteld tegen het Spaanse persbureau EFE. “Om halverwege april al te praten over een seizoen dat eind augustus moet beginnen, is onzin”, zegt Sastre.

“Het is enorm lastig om een evenement als de Tour de France of andere grote evenementen te organiseren. Dan moet je de omstandigheden er ook nog aan toevoegen”, doelt Sastre op de huidige situatie met de verspreiding van het coronavirus. “Ik zou graag de Tour en andere wedstrijden zien, maar de moeilijkheid om de pandemie te beheersen maakt het nog lastiger.”

“De Tour de France is zonder twijfel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen, maar ook andere koersen zijn belangrijk”, zegt de inmiddels 44-jarige oud-renner, die de problemen in het huidige wielrennen erkent. “De situatie is ingewikkeld, omdat we hier niet op voorbereid waren. Daardoor is goed management nodig. Ik begrijp de situatie van de ploegen, die allemaal op een manier leiding moeten geven. Maar ik denk dat de UCI het meest bezorgd is over het WK wielrennen.”