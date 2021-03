Carlos Rodriguez en Andrea Vendrame buiten strijd door blessures

Carlos Rodriguez en Andrea Vendrame zijn in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali niet ongeschonden gebleven. Beide renners moesten de Italiaanse etappekoers door blessures vroegtijdig verlaten.

Rodriguez kwam gisteren in de vierde etappe hard ten val. Nadat aan de kant van de weg was onderzocht of de Spanjaard van INEOS Grenadiers een hersenschudding had opgelopen, werd besloten dat hij de wedstrijd moest verlaten. Hij werd daarop naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek en daar werd een gebroken sleutelbeen vastgesteld. Ook ploegmakker Iván Sosa ging tegen de grond, maar de Colombiaan kon voortrijden.

Voor Vendrame eindigde de Coppi e Bartali al na de openingsdag. De Italiaan van AG2R Citroën kwam toen ten val en ging vervolgens niet meer van start voor de tweede etappe. Nu blijkt dat hij een schouderblessure had opgelopen. De nummer acht van de Trofeo Laigueglia, die eerder deze maand werd verreden, moet acht tot vijftien dagen – afhankelijk van het genezingsproces – work-outs doen op zijn fietstrainer.