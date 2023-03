Carlos Rodríguez breekt sleutelbeen bij val in Strade Bianche

Carlos Rodríguez zal voorlopig niet in actie komen namens INEOS Grenadiers. De jonge Spaanse klimmer ging zaterdag in Strade Bianche hard onderuit en kampt nu met een gebroken sleutelbeen.

Rodríguez was vorig jaar nog de renner die in Strade Bianche de achtervolging inzette op Tadej Pogačar, maar de 22-jarige coureur kon zich dit keer niet onderscheiden in de Italiaanse koers. De Spanjaard kwam in de vroege finale ten val en was genoodzaakt om op te geven.

De klimmer werd uiteindelijk afgevoerd naar het ziekenhuis, waar de artsen een gebroken sleutelbeen constateerden. “Ik wilde gisteren een mooi resultaat neerzetten in Strade Bianche, maar helaas kon ik door een gebroken sleutelbeen niet finishen. Gelukkig heeft Tom (zijn ploegmaat Tom Pidcock, red.) de koers gewonnen. Zo doet mijn breuk toch niet zoveel pijn”, kan hij op Twitter nog lachen.

Het is nog onduidelijk wanneer Rodríguez weer een rugnummer kan opspelden. Hij werd dit seizoen al tiende in de Ronde van Valencia, vierde in de Ruta del Sol en vijftiende in de Trofeo Laigueglia.

I wanted to get a nice result yesterday at Strade Bianche, but unfortunately a crash resulting in a broken collarbone didn’t allow me to finish. At least Tom won the race so it doesn’t hurt so much after all 😜🙌🍾 pic.twitter.com/bOyC9SUd0K — Carlos Rodríguez (@_rccarlos) March 5, 2023