Carapaz verliest vier seconden op Hindley: “Maar meer gepakt op Almeida”

Rozetruidrager Richard Carapaz wist in de zestiende etappe van de Giro d’Italia de aanvallen van zijn concurrenten af te slaan, maar verloor wel vier tellen op Jay Hindley. De Australiër was net wat sneller in de sprint voor de derde plek en pakte zo de resterende bonificatieseconden. “Het klopt dat ik wat seconden verloor op Hindley, maar ik heb er meer gepakt op Almeida, dus de balans is positief”, zegt Carapaz op de site van INEOS Grenadiers.

“Het was een zware dag en uiteindelijk moet ik zeggen dat ik blij ben”, aldus Carapaz, die nu 44 seconden voor João Almeida staat. Zijn voorsprong op Hindley zag hij slinken van zeven naar drie seconden. De Ecuadoriaan had nochtans verwacht dat hij de sprint kon winnen van Hindley, en zo zijn voorsprong uit kon breiden. “Ik dacht dat ik de sprint voor de derde plaats zou winnen en de bonificatieseconden zou pakken. Hoewel dat niet gelukt is, was het nog steeds een goede dag voor mij.”

Tussen de topfavorieten voor de eindzege ging het dus om seconden in finishplaats Aprica. “Uiteindelijk waren er niet zoveel verschillen. We hadden meer verwacht”, vertelde Carapaz in het flashinterview na afloop. Hij wees er vervolgens op dat Mikel Landa, Hindley en hijzelf de sterkste waren op de laatste klim. “Deze Giro is erg zwaar en alles staat behoorlijk dicht bij elkaar. Landa zette zijn ploeg aan het werk en dat was goed. Hindley kon ook bijblijven. Het klassement gaat door minieme details beslist worden.”