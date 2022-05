Carapaz straalt vertrouwen uit: “Zware bergritten, maar dat is mijn terrein”

Richard Carapaz gaat na vijftien etappes aan de leiding in het algemeen klassement van de Giro d’Italia. De Ecuadoraan van INEOS Grenadiers voelt de hete adem van Jai Hindley en João Almeida in zijn nek, maar maakt zich geen zorgen. Integendeel, Carapaz kijkt met vertrouwen uit naar de slotweek.

Rozetruidrager Carapaz stond op de rustdag de pers te woord op een speciale persconferentie. “Er volgen in de slotweek nog best zware bergetappes, maar ik ken deels het parcours en dat geeft ons veel moraal. Dit is mijn terrein. Ik zal mijn roze trui heel erg goed verdedigen. De roze trui werkt zeer motiverend. Het is altijd beter om iets te verdedigen, dan om aan te vallen. Ik heb weliswaar een zeer beperkte voorsprong, maar het is een aanzienlijk voordeel richting de slottijdrit.”

Vermoeidheid

In de slotweek kan er echter nog veel gebeuren in de strijd om de eindzege. Zo krijgen de renners dinsdag al meteen een loodzware bergrit voorgeschoteld naar Aprica, met onderweg onder meer de Passo del Mortirolo en de Valico di Santa Cristina. “De laatste week zal uiteraard beslissen over winst en verlies. De vermoeidheid stapelt zich op en dat zullen de renners voelen. Het is vooral belangrijk om de trui te behouden”, citeert AS.

De verschillen in de top van het klassement zijn nog altijd klein. Carapaz gaat dus aan de leiding, maar Hindley volgt op slechts zeven seconden. Almeida kijkt tegen een achterstand van exact dertig seconden aan en ook Mikel Landa (+59 seconden) volgt nog binnen de minuut. Domenico Pozzovivo staat voorlopig vijfde, op slechts 1m01s van Carapaz.