woensdag 4 oktober 2023 om 11:04

Carapaz speelt ‘alles of niets’ in Ronde van Lombardije: “Ik weet dat ik kan winnen”

De eerste maanden van Richard Carapaz in het tenue van EF Education-EasyPost waren door (verzachtende) omstandigheden zeer teleurstellend, maar de Ecuadoraan lijkt inmiddels weer helemaal terug aan het front. Carapaz werd dinsdag nog tweede in Tre Valli Varesine en kijkt dan ook met vertrouwen uit naar de Ronde van Lombardije.

De 30-jarige klimmer steekt zijn ambities voor ‘Il Lombardia’ niet onder stoelen of banken en zet dus hoog in. “Ik heb een lastig seizoen achter de rug, het was gewoon niet mijn jaar. Er was altijd wel iets aan de hand, maar het loopt nu weer goed. Ik heb het idee dat ik mijn beste vorm benader en dus wil ik ook zeker meedoen in de Ronde van Lombardije”, laat Carapaz weten in een persbericht van zijn ploeg.

“Slechts één renner kan zaterdag de wedstrijd winnen en ik weet dat ik in aanmerking kom voor de overwinning. Dat is tenminste wel het doel en ik denk dat ik wel kan omgaan met die druk. Er staan erg veel sterke renners aan de start, maar ik weet dat ik kan meestrijden om de overwinning. Ik voel me fris en we moeten gewoon alles of niets spelen in Lombardije”, spreekt de regerend Olympisch kampioen klare taal.

Carapaz is dus de uitgesproken kopman van EF Education-EasyPost, maar de Amerikaanse formatie heeft met Ben Healy, Esteban Chaves en Rigoberto Urán meerdere ijzers in het vuur. Chaves won in 2016 al eens de Ronde van Lombardije, terwijl Urán al drie keer (in 2008, 2012 en 2016) op het podium stond. Mikkel Honoré, Andrea Piccolo en Jonathan Caicedo vervolledigen de selectie.